Aria di conferma per De Francesco dietro le punte

Juande-Bolzoni e Granoche-Forte sono gli altri dubbi di Gallo. Torna la difesa titolare con Terzi e Giani. Pillon cerca punti salvezza.

La Spezia - Provare a giocarsela senza troppi pensieri. La missione è questa per lo Spezia di Fabio Gallo, che ritrova il suo ex tecnico Bepi Pillon, colui che gli diede la fascia da capitano tanti anni fa. Il suo maestro si gioca un pezzo di salvezza, i bianchi si giocano di certo l'onore e forse anche qualcosa di più. Il ritorno della difesa titolare è il dato certo della sfida dell'Adriatico: Manfredini ritrova Terzi e Giani di fronte a sé con De Col e Lopez terzini.

In mezzo, assente Mora per squalifica, c'è posto per due tra Juande, Bolzoni e Maggiore. Lo spagnolo e l'ex Novara si giocano il posto da regista davanti alla difesa, nel caso scendessero in campo entrambi toccherebbe a Bolzoni fare la mezzala. Sulla sinistra è invece scontata la presenza di Pessina. Per quel che riguarda l'attacco c'è un De Francesco che ha fatto molto bene pur nella sconfitta contro il Brescia e che dovrebbe essere preferito a Ammari. In avanti ballottaggio tra Granoche e Forte per affiancare Marilungo.



Qui Pescara. Out Campagnaro, sarà comunque 4-3-3 come da tradizione in questo lembo di Abruzzo. In porta l'ex Fiorillo, Balzano e Fiamozzi i terzini con Coda e uno tra Fornasier o Perrotta in mezzo. A dare i tempi la classe di Brugman, con Valzania e Machin ai suoi fianchi. In attacco c'è Pettinari in mezzo con Mancuso e Falco a dar manforte.