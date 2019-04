Argento per Sofie Callo, soddisfazione in casa Rari Nantes Spezia

La Spezia - Rari Nantes Spezia protagonista nel week and passato ai campionati Italiani di Fondo indoor, svoltosi a Riccione.

La portacolori Sofie Callo vince un argento di prestigio nella categoria Cadetti sulla distanza dei 5km con un tempo da record 58.57, dietro la vice-campionessa del mondo Giulia Berton e davanti all’altra azzurra, vincitrice della Coppa Comen 2017 Giulia Fraccaro.

Ad avvalorare questo risultato l’ottavo posto assoluto di Sofie, mai un’atleta spezzina si era spinta a tanto in questa specialità.

Un argento ottenuto dopo tanti sacrifici, infatti Sofie si allena a Spezia ma tutti i giorni fa avanti e indietro da Levanto conciliando studio e sport con gradi risultati in entrambe le cose.

Tali risultati di spessore aumentano le aspettative da parte del club spezzino, in quanto ottenuti senza fare due o tre doppi allenamenti settimanali come la maggior parte delle sue coetanee di quel livello.

Ora Sofie preparà la selezione per i campionati europei giovanili, che si terrà a Piombino il 3 giugno sulla distanza dei 10km.