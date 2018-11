Ardemagni sogna 'quota 100' proprio contro lo Spezia

Vivarini conta sul rientro di Brosco al centro della difesa ma ha un problema sulla fascia sinistra.

La Spezia - Tantissimo gioco prodotto, diverse occasioni da gol ma, aspetto assolutamente curioso, lo Spezia dopo 13 partite disputate non ha ancora ricevuto un rigore a proprio favore. In questo caso è in compagnia della Salernitana ma anche dell'Ascoli con cui i bianchi di Marino si confronteranno domani. Un Ascoli che dovrebbe ripresentare in difesa il centrale Brosco dopo il turno di squalifica. Sulla corsia sinistra non ci sarà D'Elia che dovrà scontare invece il suo turno di stop. In mancanza di un terzino di riserva, toccherà dunque adattare qualcuno: molto probabilmente contro uno fra Pierini e Gyasi toccherà al destro naturale Kupisz. Un Ascoli che presenterà fra le sue fila due ex aquilotti: il primo è Nahuel Valentini che ha parlato a Città della Spezia in settimana, l'altro è il bomber di Milano Matteo Ardemagni (nella foto quando giocava nello Spezia), che sogna di punire il suo ex club con un gol che lo porterebbe a quota 100 dopo il bellissimo colpo sotto col quale ha uccellato Fiorillo a Pescara. Un giocatore che nelle Marche sembra aver trovato un ambiente giusto per l'ennesima rinascita della sua carriera.