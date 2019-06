Arcieri Del Golfo, una mattinata speciale

La Spezia - Bella iniziativa che ha visto interagire la società di tiro con l'arco Arcieri Del Golfo, presieduta da Davide Menoni, con il mondo della scuola ed in particolare la media Isa 1 Piaget della Chiappa. Al palazzetto dello Sport "Mariotti", presso la sede della società, gli alunni accompagnati dal docente Mariano Vergassola e dall'ex insegnante di motoria Roberto Romeo, si sono cimentati in una gara dai 10 m per concludere nel migliore dei modi il laboratorio di tiro con l'arco svoltosi durante tutto l'anno presso la palestra dell scuola in via Benedicenti.



Sedici i ragazzi che si sono sfidati nella bella area di tiro grazie alla fattiva collaborazione dei soci degli "Arcieri del Golfo" e in particolare Cervini Anna, Giovanni Baudone, Marco Fumagalli, Giulia Pop, Erminio Margherita, Piero Deganutto, Mariano Bonanni. Una mattinata davvero speciale che ha ricompensato gli alunni dalla mancata programmazione del tiro con l'arco dalle manifestazioni studentesche provinciali. A vincere la gara l'alunno Tarantola Riccardo ma gadget e premi anche per tutti gli altri alunni che hanno trovato anche un simpatico ristoro offerto dalla società spezzina. Al termine molta soddisfazione e la speranza, per i piccoli arcieri, che il prossimo anno la disciplina di Robin Hood possa avere la tanto sospirata fase provinciale come tutti gli altri sport.