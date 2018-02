Arci Canaletto avanti a tutti, ma il Dlf riduce il divario

Prosegue il campionato Uisp che unisce le squadre delle province della Spezia e Massa Carrara e dietro le battistrada ci sono Red Claws, Ameglia e Los Thunder.

La Spezia - Con gli incontri disputati durante la settimana appena trascorsa si è concluso il girone di andata del campionato di basket “amatori” organizzato dal comitato Uisp della Spezia e Val di Magra. È tempo quindi, classifica alla mano, di fare un primo bilancio della stagione, in vista della volata che porterà le prime otto squadre a disputare i play-off per l’assegnazione del titolo.



Nessuna sorpresa per il primo posto dove l’Arci Canaletto si conferma come la squadra da battere, forte di un roster completo in tutti i reparti, e con l’esperienza di chi è abituato a vincere le partite che contano. Alle sue spalle c’è però un quartetto di quadre che proveranno fino in fondo a rendere la vita difficile alla capolista. Il Dlf Rocco, vincitore due anni fa e finalista lo scorso anno, ha ulteriormente completato l’organico e appare più che mai in grado di competere per il titolo. Atletismo e carica agonistica sono il marchio di fabbrica di questa formazione. Al terzo posto invece una novità assoluta i Red Claws, compagine che si presenta per la prima volta al campionato: formata da alcuni elementi proveniente dalla serie C, guidata da un allenatore anch'egli proveniente da campionati regionali, si è subito dimostrata competitiva ai massimi livelli.



C.S.I. Ameglia ha anch’essa rinforzato gli organici con un paio di elementi provenienti dal Versilia Basket mentre i Los Thunder, continuano una ascesa che li vede ogni anno scalare posizioni, anche in virtù di una età media tra le più verdi.

A centro classifica un terzetto, Amatori Carrara Legends, ASD C.Papini e Cadimare Pirates, che sta ampiamente rispondendo a quelle che erano le aspettative di partenza, ovvero riuscire a centrare l’obiettivo play-off. Un cenno particolare ai ragazzini terribili della Asd C. Papini, formazione interamente composta di under 18 che si stanno facendo le ossa in campionato fisicamente tosto.



Per finire uno sguardo alle zone basse della graduatoria, dove Lerici Basket (altra formazione esordiente) e Las Pezia Tunas proveranno sicuramente, nella seconda parte della stagione a risalire qualche posizione, magari giocandosi il tutto per tutto negli scontri diretti con le squadre che le precedono di soli due punti. Ultimi infine, ancora a zero punti, gli Euroboys: anche se il campo li ha visti uscire sempre sconfitti bisogna riconoscere a questa formazione la volontà e la caparbietà di lottare ogni partita. Un augurio per un girone di ritorno che regali loro qualche soddisfazione.



Dando uno sguardo ai risultati della settimana, spicca la vittoria del Dlf Rocco su Red Claws: la partita, giocata, come dimostra il punteggio, a livelli molto alti da entrambe le formazioni, nella quale non sono mancati contatti spigolosi e qualche momento di tensione, è vissuta in sostanziale equilibrio fino a che i Red Claws non sono riusciti a costruire un margine di vantaggio (11 punti) che sembrava poter essere sufficiente a conquistare i due punti. Una prepotente rimonta del Dlf nell’ultimo quarto ha portato questi ultimi a riprendere e infine a superare gli avversari, fissando il punteggio sul 86-80 a proprio favore. Secondo pronostico i risultati sugli altri campi, con la vittoria delle squadre più titolate sulle formazioni che al momento, come abbiamo visto, si trovano nella seconda metà della graduatoria.

Questi i risultati completi della settimana e la classifica aggiornata:



Ultimo turno.

Lerici-Canaletto 57-75, Dlf-Papini 72-59, Csi Ameglia-Cadimare 86-41, Red Claws-Dlf 80-86, Los Tundher-At Euroboys 60-50



Classifica.

Arci Canaletto 20; Dlf Rocco 16, Red Claws 14, Csi Ameglia 12, Los Thunder 12, Amatori Carrara Legends 8, Asd Papini Pol. 6, Cadimare Pirates 6, Lerici Basket 4, Las Pezia Tunas 4, Euroboys 0.