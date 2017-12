In campo la bella prestazione di Maggiore e compagni, sugli spalti il tifo incessante dei sostenitori che hanno applaudito Gallo e i suoi ragazzi.

La Spezia - Nella gelida serata del Tardini è mancato solo il gol allo Spezia di Fabio Gallo per chiudere in modo entusiasmante un 2017 che gli aquilotti hanno comunque salutato con una buona prestazione. Sul campo del Parma, candidato alla promozione fin da inizio campionato, Maggiore e compagni hanno ben figurato raccogliendo un punto prezioso per la classifica ma soprattutto per il morale dopo le tre vittorie consecutive e una porta imbattuta da più di 360 minuti. Una serata che ha avuto come protagonisti anche gli oltre mille tifosi che hanno superato la Cisa e il clima non certo clemente per stare al fianco dei propri giocatori, sostenuti per tutti i novanta minuti ed applauditi in modo convinto alla fine. Un applauso ricambiato dai giocatori e soprattutto da mister Gallo e dal “sindaco” Chiappara, immortalati dal nostro Stefano Stradini al termine di una sfida che ha rafforzato ambizioni e convinzioni del gruppo.