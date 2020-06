La Spezia - Spezia in campo quest'oggi per una nuova seduta di allenamento pomeridiana a porte chiuse in vista del match contro l'Empoli che vedrà il fischio d'inizio venerdì alle 17.30. Ieri seduta tattica sul terreno del "Picco" per le Aquile di mister Italiano, che dopo un riscaldamento tecnico iniziale hanno sudato per oltre un'ora e mezzo sul manto erboso di viale Fieschi. Prima della seduta quotidiana, spazio agli ormai consueti tamponi per evidenziare eventuali infezioni da Covid-19.