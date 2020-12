La Spezia - Da una parte nessuna squadra ha subito più gol da palla inattiva dello Spezia (10, come la Sampdoria) in questa Serie A, dall'altra il Genoa è l'unica formazione dell'attuale torneo a non aver ancora trovato la rete su calcio piazzato. Questa una delle curiosità della partita salvezza di questa sera. Aquilotti che hanno però già messo a segno 4 gol di testa: due Galabinov contro Sassuolo e Udinese, uno Chabot contro il Parma e uno Nzola contro il Benevento.