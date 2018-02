Aquile basket in grande spolvero in Piemonte

La Spezia - Ancora una giornata da incorniciare per le Aquile Basket La Spezia.

Nella prima tappa del torneo “unificato” dello Special Basket 2018 svoltasi a Pino Torinese, la squadra dei coach Alessandro Fiore e Sandro Moroni sbrigano le pratiche dell’Asad Biella (47-14) e Vivere Blu per 27-12 con due superbe affermazioni, bissando l’altro doppio successo di Legnano, dove si giocava per il torneo “tradizionale”.

Mai come in questa occasione Il team dimostra di essere collaudatissimo visto che tutti i giocatori vanno a referto: su tutti però la spicca la prestazione di Anton Lleshi con 18 punti e parecchi rimbalzi.



“Ancora una volta – commente coach Fiore – ho visto nei miei giocatori la voglia di fare squadra. Quest’anno sono stati inseriti dei giovani e devo dire che con i veterani c’è stato subito un grande affiatamento”. Più consono è coach Moroni che guarda ai prossimi appuntamenti “allenandoci bene ci toglieremo altre soddisfazioni“.

“Facciamo solo una seduta di allenamento a settimana – dice Marco Gherpelli, presente come dirigente, poiché deve essere operato prima di tornare a fare il partner sul campo - in quella ora e mezza, mettiamo lo spirito giusto per migliorarci e cercare nuovi stimoli da portare poi in partita”.

“Mi piace sottolineare la prova del collettivo” chiude capitan Crisci “Giocare e divertirci è il nostro spirito che mettiamo sia negli allenamenti che in partita. Quest’anno festeggio il terzo anno da capitano e mi piacerebbe raggiungere gli stessi risultati della passata stagione.”



QUESTI IL QUADRO COMPLETO DELLA TRASFERTA PIEMONTESE



Giocatori: Anton Lleshi, Giuliano Gemelli, Alessandro Sinceri, Andrea Bongiorno, Salvatore Crisci, Michele Demontis e Giuseppe Lombardo



Partner: Federico De Santis e Badara Diakite



Coach: Alessandro Fiore e Sandro Moroni



Dirigenti: Amedeo Dal Padulo e Marco Gherpelli



Ora intensi allenamenti alla palestra “Diego Bologna”, per preparare al miglio la tappa spezzina relativa al torneo “tradizionale” che si disputerà nell’impianto di Fossitermi, domenica 29 aprile