Apre il solarium della piscina 2 Giugno

La Spezia - Venerdì 12 Giugno, l’apertura della stagione estiva della Piscina 2 giugno si completa con il Solarium esterno. Meta di tanti spezzini, magari impossibilitati a raggiungere le spiagge, che scelgono la comodità di un’oasi di relax in città, il Solarium sarà completamente rinnovato, in base soprattutto alle indicazioni delle Linee Guida nazionali e regionali, in epoca di Covid. Prenotazioni obbligatorie (tramite la App Mooplan, la solita utilizzata per il nuoto libero e i corsi), piazzole delimitate maggiori di 10 mq, ombrelloni distanziati, capienza contingentata e percorsi obbligati, rappresentano le novità organizzative del 2020. Sarà quindi possibile accedere prenotando una postazione, dotata di ombrellone e sdraio o lettini, per una o due persone adulte, alle quali si potranno aggiungere fino a due minori, tutti ovviamente appartenenti allo stesso gruppo famigliare. Sempre all’esterno è stata posizionata una piscina fuori terra da 50 mq riservata ai bambini, mentre gli adulti potranno utilizzare alcune corsie riservate della piscina interna. Sarà possibile prenotare per l’intera giornata (10-19), oppure solo per la mattina o per il pomeriggio. Da sabato 13 sarà in funzione anche il chiosco-bar, posizionato sempre all’esterno. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “Piscina 2 Giugno - Attiva Sportutility”, comprese quelle per scaricare la App e iniziare a prenotare, oppure telefonicamente al numero 0187702066.