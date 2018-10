Appello livornese: "Tutti allo stadio per una della sfide più sentite"

La Spezia - Grande attesa anche in casa amaranto per la sfida che domani al Picchi vedrà di fronte Livorno e Spezia. Un volantino diffuso dalla Curva Nord di casa in queste ora ha fatto il giro dei social invitando “tutti i veri sostenitori” a riempire i gradoni e fare in modo che si giochi “in una vera e propria bolgia”.

Un appello quello degli ultras locali rivolto “a tutta la piazza” per il ritorno di una partita “che negli anni passati è stata sempre fra le più sentite sia sul campo che sugli spalti”.

Spalti sui quali ovviamente non mancheranno sfottò sia da una parte che dall'altra.