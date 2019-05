Appello degli ultras: "Tutti stretti attorno alla maglia"

La Curva Ferrovia invita a venire alle 20 allo stadio in occasione di Spezia-Cittadella e di portare qualcosa di bianco da sfoggiare. "Il Picco dev'essere una bolgia!".

La Spezia - "Non è più il tempo di appelli e proclami, la città si deve stringere nuovamente attorno alle maglie bianche". Ieri giorno di riunione, oggi giorno di messaggi forti. La Curva Ferrovia inizia a far sentire la propria voce in vista di Spezia-Cittadella di domani sera. C'è voglia di un'impresa, c'è voglia di vedere i ragazzi di Pasquale Marino proseguire una stagione comunque molto positiva, in cui tra la piazza e il gruppo è nato qualcosa. "Il vecchio Picco deve tornare a ruggire, ad essere un ambiente ostile per qualsiasi avversario - il messaggio degli ultras - Deve intimorire chiunque ci entri fino dall'inizio. Quest'anno abbiamo lottato contro tutto e tutti ma abbiamo ancora le battaglie più importanti da vincere... tutti insieme!".

Come sempre c'è la richiesta di arrivare un po' prima del fischio d'inizio per garantire il colpo d'occhio alla squadra al momento dell'entrata in campo. E di vestire qualcosa di bianco, come richiesto anche dalla società. "Dalle 20 in poi chiediamo a tutti di venire allo stadio in maglia bianca e di portare sciarpe, bandiere e qualsiasi vessillo bianconero. In tribuna, in gradinata e in Ferrovia non ci deve essere nemmeno una persona che non faccia sentire la sua rabbia e la sua voce. Perché domani sera deve essere una bolgia! Uniti si vince!".