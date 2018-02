Antonio Candela segue Morachioli, il tesoretto dei classe 2000

Il terzino ceduto per 850mila euro più eventuali bonus. L'attaccante andò alla Juventus per 300mila.

La Spezia - E' di 850mila euro circa la cifra che il Genoa verserà allo Spezia per acquistare il 17enne Antonio Candela. Chiusa sul filo di lana ieri sera pochi minuti prima delle 23 una trattativa che segna la terza plusvalenza in tre anni per gli aquilotti. La seconda plusvalenza generata dal "Ferdeghini"; l'affare Nura e Sadiq con la Roma fu infatti sottoscritto dopo il primo anno dall'arrivo dei due nigeriani in maglia bianca, transitati dalla Lavagnese ma cresciuti nel Football College Abuja. Gregorio Morachioli, suo ex compagno e coetaneo, fu invece ceduto alla Juventus per circa 300mila euro.

Candela, spezzino, è arrivato nel 2011 dal Canaletto che quindi potrebbe vantare ancora una volta di aver svezzato un futuro professionista (Buffon e Memushaj sono ancora in attività). Ha visto crescere il centro sportivo di Melara, ha bruciato ogni tappa arrivando giovanissimo in Primavera e diventando un punto fermo delle nazionali giovanili. Al suo esordio, lo Spezia riceverà un'ulteriore bonus dal Genoa e infine potrà vantare una percentuale sull'eventuale futuro prezzo di vendita dell'esterno.