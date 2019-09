La Spezia - Lo Spezia Calcio ha trovato trovato l'accordo con l'Hellas Verona F.C. per l'arrivo in maglia bianca a titolo temporaneo dell'attaccante Antonino Ragusa. Classe ’90, capace di agire lungo tutto il fronte offensivo, il forte calciatore siciliano in carriera vanta oltre 50 presenze in Serie A con la maglia del Sassuolo e proprio con i neroverdi ha esordito in Europa League, siglando anche una rete nel match disputato contro l'Athletic Bilbao in terra basca.