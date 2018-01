Anton Leeshi convocato nella nazionale di basket per i World Games Special Olympics

La Spezia - La Polisportiva spezzina Le Aquile Basket La Spezia ha iniziato il 2018 sotto buoni auspici... L’atleta Anton Leeshi classe 1996, è stato convocato dalla Nazionale Special Olympics di pallacanestro per i World Games che si svolgeranno ad Abu Dhabi dall’8 a 21 marzo del 2019. Con lui anche Luca Dal Padulo, che sarà uno dei partner nel torneo unificato.

La notizia è stata data dalla presidentessa della Polisportiva Spezzina Alessia Bonati - affiancata dal dirigente della squadra Amedeo Dal Padulo e dai coach Alessandro Fiore e Sandro Moroni – proprio nel giorno in cui la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista dello Special Basket (ormai prossimo ad iniziare) e dei Giochi Nazionali Special Olympics di Montecatini Terme di questa estate.

Grande soddisfazione tra gli addetti ai lavori, dove coach Moroni prima sintetizza “deve essere da stimolo per tutti noi” poi riprende anche le parole della Bonati “Gli altri atleti potranno accarezzare il sogno azzurro allenandosi con grande impegno”. Sono parole che elogiano l’intera squadra, quelle di Alessandro Fiore: “Il merito è di tutta la squadra che si allena con grande impegno. Nel 2017 abbiamo raggiunto importanti risultati, quali l’argento nello Special Basket unificato e l’oro nel torneo tradizionale del Giochi Nazionali Special Olympics giocati in casa”. Soddisfazione anche del dirigente Amedeo Dal Padulo, che crediamo sia doppia. “Siamo una società in pista da pochi anni e veder partire due giocatori in Nazionale come Anton e come mio figlio, sta a significare che abbiamo fatto nascere un grande movimento della pallacanestro Special Olympics”

Per finire, l’incoraggiamento di Samuele De Santis, compagno di squadra “bravo ragazzo e a livello cestistico é molto forte. Da parte mia e di tutta la squadra siamo molto contenti per la sua convocazione. Penso che chi va in Nazionale avrò nuovi stimoli che poi ci potrà trasmettere una volta tornato”



Tornando alla stretta attualità invece, la rosa - che si appresta a scendere sul parquet prima nello Special Basket (4 febbraio/13 maggio) e agli Special Olympics di Montecatini Terme (4/10 giugno) – è la seguente:



ATLETI SPECIALI

Anton Lleshi, Rino Crisci (capitano), Michele De Montis, Gennaro Romio, Adrian Tumulescu, Giuseppe Lombardo, Luca Nicolini, Giuliano Gemelli, Alessandro Sinceri, Enfi Vincente, Andrea Buongiorno, Veronica Belculfine

PARTNER

Luca Dal Padulo, Federico De Santis, Marco Gherpelli

COACH

Alessandro Fiore e Sandro