Antipasto di presentazione prima della Samp al Picco

La Spezia - Sarà festa prima dell’amichevole di mercoledì sera contro la Sampdoria al Picco. Spezia Calcio e Media Sport Event si confrontano in queste ore per stilare un programma che può essere considerato una sorta di antipasto della presentazione della squadra. Prima del fischio d’inizio, mattatore come sempre Federico La Valle, il primo abbraccio tra lo Spezia 2019 2020 e la tifoseria. Tra gli eventi al vaglio anche lo spettacolo degli sbandieratori di Fivizzano, tra i più conosciuti in Italia nel settore delle rievocazioni in costume.

Non sarà in ogni caso sostitutivo della presentazione in città. È previsto un appuntamento in una delle piazze del centro quando il calciomercato avrà dato una forma definitiva alla rosa di Vincenzo Italiano. Questo potrebbe avvenire a ridosso della prima giornata di campionato di serie B, che a rigor di logica dovrebbe vedere gli aquilotti esordire proprio nello stadio di casa. Per allora la rosa sarà scesa dagli attuali 30 elementi odierni e probabilmente il lavoro del direttore generale Guido Angelozzi avrà portato alla Spezia un nuovo centravanti.