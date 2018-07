Antipasto degli Europei alla Spezia per i martellisti italiani

Falloni con 73.04 supera Linga che si ferma a 70.82. Ad agosto li rivedremo a Berlino.

La Spezia - A poco più di due settimane dall’inizio dei campionati europei di Berlino, ultimo test agonistico per i martellisti azzurri. Nel rinnovato impianto della Spezia si sono messi alla prova i due lanciatori convocati per la rassegna continentale che scatterà il 6 agosto, in una gara che ha visto il successo di Simone Falloni. Il quasi 27enne romano dell’Aeronautica ha esordito con 73,04 che poi si è rivelata la misura più lunga della giornata nella seconda giornata del Grand Prix Polytan, mentre il suo primato stagionale è di 74,55 ottenuto sulla pedana di Lucca alla fine di aprile.

Anche per Marco Lingua il lancio migliore è stato quello di apertura a 70,82 senza poi riuscire a incrementare. Nelle liste nazionali dell’anno il vulcanico 40enne piemontese della società che porta il suo nome, asd Marco Lingua 4ever, è in testa con il 74,71 di un mese fa a Nikiti, in Grecia. Ora il computo dei confronti diretti nel 2018 è in perfetta parità, 3 a 3, ma il laziale ha vinto i tre duelli più recenti.