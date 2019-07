Ansia per Galabinov, le condizioni del bulgaro da valutare

La Spezia - E' tornato a lavorare in gruppo questa mattina e questo porta una ventata d'ottimismo. Ma Andrej Galabinov rimane sotto osservazione da parte dello staff dello Spezia Calcio nel ritiro di Sarnano. La scorsa settimana uno stop per non sovraccaricare i muscoli del centravanti da cui gli aquilotti si attendono il salto di qualità in fatto di gol nel prossimo campionato. Niente partita sabato, poi la domenica passata a correre a bordo campo e oggi il via libera, ma con riserva. C'è grande prudenza d'altra parte nella gestione del bulgaro, che l'anno scorso ha avuto più di un contrattempo fisco. Alle 17.15 di nuovo tutti in campo, sperando non ci siano brutte sorprese.



Un anno e mezzo non facile per Galabinov, i cui problemi erano iniziati a marzo del 2018 dopo un impegno con la nazionale. Tornato al Genoa da infortunato (lesione muscolare dell'adduttore lungo della gamba destra), era sceso di nuovo in campo venti giorni dopo ma poi di fatto non si era più visto nell'ultimo mese di campionato. Escluso dalla seconda parte del ritiro estivo e poi arrivato allo Spezia negli ultimi giorni di mercato. Il tempo per svolgere un mese di lavoro, poi il primo ko contro il Carpi (lesione di primo grado all'adduttore della gamba sinistra) di lieve entità. Rientro lampo fino alla botta rimediata a fine novembre a Foggia. Da lì in poi due mesi, cruciali, persi. Si rivedrà a febbraio, ma senza mai riuscire a trovare quella continuità che avrebbe potuto fare la differenza nel suo primo anno in maglia bianca.