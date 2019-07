Angelozzi vuole Rizzo, Pierini chiesto dalla Cremonese

La Spezia - Pressione sul Genoa da parte di Guido Angelozzi che, bloccato Riccardo Marchizza, difensore del Sassuolo e della nazionale Under-21 italiana, vorrebbe anche il prestito di un altro astro nascente del calcio nostrano: è Nicholas Rizzo, protagonista con la formazione Primavera dell'Inter, guidata da Armando Madonna arrivando fino alla finale Scudetto. Potrebbe dunque arrivare a titolo temporaneo per misurarsi subito in un campionato vero.



Da un Nicholas ad un Nicholas. Sì perchè Massimo Rastelli ha chiesto alla sua dirigenza un rinforzo per la fascia: si tratta di Nicholas Pierini, classe 1998, fresco di stagione con la maglia aquilotta: per lui sono state 25 le presenze e cinque gol ma il Sassuolo sembra orientato a trasferirlo ancora una volta in prestito ad una società cadetta per la completa maturazione psico-fisica.