Angelozzi va a caccia di una punta di movimento per Italiano

A Milano ultimo giorno di calciomercato: Angelozzi allo Sheraton per tentare gli ultimi colpi dopo aver chiuso, un po' a sorpresa, per l'esterno Antonino Ragusa.

La Spezia - Poco più di dodici ore per regalare a Vincenzo Italiano un centravanti di movimento. Guido Angelozzi sale all'Hotel Sheraton Milan San Siro di via Caldera dove dalle 9 di questa mattina è iniziata l'ultima giornata del calciomercato estivo 2019. C'è tutto il calcio che conta oggi nel capoluogo lombardo, dove si piazzano gli ultimi colpi. Gli occhi della serie B sono puntati alla serie A come succede ormai da qualche anno, da quando le regole sulle composizioni degli organici obbligano al "taglio" molti club di categoria superiore proprio nelle ore che precedono la chiusura delle liste. Lo Spezia va alla caccia soprattutto di un attaccante che rapido, diverso per caratteristiche da Andrej Galabinov e Sveinn Gudjohnsen, che sono classici elementi di fisico più bravi a far salire la squadra e a fare da registi avanzati che ad attaccare gli spazi. Non si escludono colpi di scena. A dire la verità, la piazza un colpo di scena quasi se lo aspetta dopo l'arrivo di Antonino Ragusa ha scompaginato già le carte sugli esterni d'attacco, dove i giochi sembravano ormai fatti.