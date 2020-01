Angelozzi tentato da Di Gaudio, a fargli spazio sarebbe Gudjohnsen

La Spezia - Fuori in centravanti in una zona di campo diventata improvvisamente affollata, dentro un'ala che in serie B ha sempre fatto la differenza. Un domino che lancerebbe un segnale forte anche al titolare della fascia mancina d'attacco: Soufiane Bidaoui. A margine della trattativa per Luigi Vitale, l'Hellas Verona avrebbe proposto allo Spezia l'attaccante Antonio Di Gaudio, trentenne siciliano fuori rosa da quest'estate. Calciatore importante per la cadetteria, Angelozzi non avrebbe detto di no. A frenare gli ardori ci sarebbe innanzitutto l'ingaggio fuori parametro per la serie B, attorno ai 450mila euro. E' quanto percepisce Antonino Ragusa, anche lui del Verona, ma in questo caso Angelozzi in estate aveva trovato una soluzione proponendo di pagarne una quota di 150mila euro circa.

Insomma, servirebbe una formula simile per garantirsi un elemento che con lo Spezia è andato sempre a nozze. In 9 incontri con gli aquilotti non ha infatti mai perso, decidendo con un gol e un assist la doppia sfida del campionato 16/17. Allora vestiva la maglia del Carpi, che poi lo ha ceduto al Parma per un milione di euro. Arrivato a Verona in prestito a gennaio 2019, in estate è stato riscattato per 300mila euro. In prestito potrebbe finire allora Sveinn Gudjohnsen, di cui Angelozzi avrebbe parlato con la Pergolettese.