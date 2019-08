Angelozzi sorride furbo: "Attaccante? Forse..."

La Spezia - “Riccardo Marchizza e Simone Scuffet sono due giocatori che ho voluto fortemente. Marchizza lo conosco benissimo perché lo avevo preso a Sassuolo insieme a Federico Ricci e Davide Frattesi che venivano dalla Roma. Credo che sia uno dei migliori difensori italiani, viene da due esperienze ad Avellino e Crotone e ha scelto lo Spezia per questa stagione. Scuffet è arrivato in ritardo: avevamo pensato di prendere un portiere esperto che stesse vicino a Krapikas, ovvero Pomini, ma non c’era la possibilità. Abbiamo allora iniziato a fare alcune riflessioni quando è venuta fuori la possibilità di prendere Simone che aveva offerte dall’estero ma voleva rimanere in Italia. Parlando con lo staff e l’allenatore, sapendo che nel frattempo stava trattando con una squadra della serie A italiana, in 24 ore abbiamo fatto tutto”. La cronistoria è questa. Guido Angelozzi conduce l’ennesima presentazione in casa aquilotta, questa volta nella sala dei trofei visto che in sala stampa c'è un incontro formativo.



La difesa non subirà più ritocchi se non in uscita ("ma De Col e Crivello non sono fuori rosa, solo fuori dal progetto tecnico"). In attacco invece c'è ancora qualcosa da scrivere, qualcosa di non banale. "Il mercato è sempre aperto. Vediamo, non prometto niente e non smentisco niente. Può darsi che facciamo qualcosa...". L'ha già detto in estate, ma questa volta ha un sorriso sornione ma rilassato. "Voi cercate le punte, ma le partite si vincono come squadra, con l’organizzazione - filosofeggia, poi torna in trincea - Se capita qualche spiraglio, ci facciamo trovare pronti".



Con Pinto verso il prestito, con Gudjohnsen impeganto in nazionale e anche lui appetito in serie C, con Galabinov che sta rientrando ma senza avere alle spalle un precampionato sereno: un centravanti arriverà e forse anche due. "Io ho la mia idea di calcio, poi c’è quella dell’allenatore che è anche più importante - spiega il direttore generale - E poi ci sono gli imprevisti che possono capitare. Magari pensavi di fare una cosa e non ci sei riuscito. In questo momento siamo in sintonia, e questo è un vantaggio. Sappiamo che possiamo migliorare ma dobbiamo stare attenti a non fare confusione. Se magari esce qualcuno... ora sono soddisfatto di quanto fatto perché abbiamo una rosa in cui ci sono doppioni per ogni ruolo".