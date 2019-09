La Spezia - Al rientro in campo è il secondo Niccolini a dare indicazioni alla squadra. Vincenzo Italiano rimane seduto in panchina con le braccia conserte, immobile per almeno cinque minuti. Guido Angelozzi ha lasciato la tribuna scuro in volto al 45esimo. L’atteggiamento del tecnico, solitamente vulcanico per tutti i 90 minuti, non sarà più lo stesso nella seconda frazione. La sensazione è che la sua avventura sia arrivata al capolinea. Paga lui per tutti.