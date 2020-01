Angelozzi sale a Milano e porta Vitale e Di Gaudio

La Spezia - Domani è il giorno delle ufficializzazioni. Guido Angelozzi ha passato gli ultimi due pomeriggi a Follo per stare vicino alla squadra e godersi un po' l'atmosfera di fiducia che la vittoria di Crotone ha consolidato. Da questa sera sarà a Milano con la prospettiva di chiudere per gli arrivi di Luigi Vitale e Antonio Di Gaudio in prestito dall'Hellas Verona e poi lavorare ad una serie di uscite e operazioni minori come corollario. I due calciatori di esperienza saranno a disposizione di Italiano forse già da domani pomeriggio, a questo punto possibili convocati per la partita contro il Pordenone. La presentazione però pare ormai rimandata a lunedì.

Rimane da capire innanzitutto chi farà spazio al terzino sinistro. Juan Ramos ha più di una richiesta sia dalla serie B che dalla serie C e qui rischia di finire in tribuna chiuso da Marchizza e Vitale. Pare dover essere lui la partenza più logica anche perché Bastoni, che è tornato ad allenarsi da questa settimana, è spendibile anche come cambio a centrocampo. L'ala in uscita è Burgzorg, già in Olanda a cercare una sistemazione da qualche giorno. Rimane in sospeso la vicenda Bidaoui, che da sabato sarà libero di firmare un contratto per il 1° luglio 2020 e lasciare lo Spezia a parametro zero. Alla fine potrebbe rimanere, ma all'interno di una gerarchia mutata.



Angelozzi valuta poi se privarsi di Gudjohnsen, che con Galabinov recuperato rischia a sua volta di finire fuori dai convocati. Meglio lasciar partire il calciatore in prestito per permettergli di giocare oppure tenerlo dentro per evitare qualsiasi brutta sorpresa nel malaugurato caso si verificasse una nuova emergenza centravanti? Le prossime ore serviranno a prendere una strada, anche riguardo alla posizione di Buffonge. Pare sfumare definitivamente invece Anthony Taugourdeau, che avrebbe voluto seguire Nzola alla corte di Italiano ma per cui al momento non si trova spazio in rosa.

Non si muoverà Ceccaroni da Venezia nonostante l'arrivo di Molinaro. Camberà invece aria Theophilus Awua, che il sito alfredpedulla.com dà possibile partente per Livorno insieme a Ramos. Di certo il nigeriano non andrà a Cesena dove il suo mentore Francesco Modesto è stato esonerato in favore di Viali, orfano del suo secondo Massimiliano Guidetti rimasto al Novara. Altri movimenti potrebbero riguardare giovani di ritorno dal prestito in terza serie e utilizzabili sia in primavera che in ottica Arzachena. Non Figoli e Giuliani che proseguiranno con Pianese e Pontedera.