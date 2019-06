Angelozzi punta Dini, il portiere promosso con Italiano

La Spezia - Nato a Cattolica, ma riminese d'adozione, Andrea Dini è un obiettivo di Guido Angelozzi. Portiere classe 1996 è di proprietà del Parma e con i ducali ha un contratto in essere in scadenza il 30 giugno del 2020. Perché proprio lui? Perchè da terzo estremo difensore della rosa del Parma in serie A dietro il titolare Frattali e Michele Nardi, fu mandato al Trapani dal diesse Faggiano che ovviamente dopo i tanti anni da dirigente in Sicilia continua da altre latitudini a mantenere ottimi rapporti e a fare affari. Nel passato Dini ha vestito la maglia del San Marino nei campionati 2015-16 e 2016-17, con in mezzo una brevissima parentesi al Messina in Lega Pro. Era stato il portiere titolare del Rimini nel 2014-15, contribuendo alla vittoria del girone D di Serie D. E Faggiano lo pescò dal mercato degli svincolati, facendo un affare.



Centottantaquattro centimetri per 79 chili, nell'ultima stagione ha giocato da titolare per il Trapani, mettendo insieme tra stagione regolare e playoff 38 presenze e 31 reti subite. E un record che condivide con tutti i compagni: sedici partite senza subire gol, niente male davvero. Per lo Spezia si apre questa possibilità che permetterebbe all'estremo difensore di fare un salto in serie B e giocarsi le sue chance con Titas Krapikas, risolvendo quindi ben prima del ritiro il tema estremi difensori. Lamanna sembra destinato all'ambizioso Monza, anche per Manfredini il futuro non sarà a Spezia visto che il suo contratto termine la prossima settimana. E non è detto che Angelozzi non provi a prendere il portiere di proprietà del Parma a titolo definitivo anche perché il calciatore in scadenza e un prestito senza garanzie non è ipotizzabile.