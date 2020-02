Angelozzi prova a esportare il modello Sassuolo in Via Melara

La Spezia - “Abbiamo avuto varie richieste perché abbiamo tanti ragazzi con grandi prospettive, che abbiamo respinto. La voglia nostra è di costruire una squadra che prosegua in questo percorso di crescita, migliorandosi ogni anno. Cercheremo di trattenerli il più a lungo possibile, ma è inutile nascondere che si devono fare le giuste valutazioni sia da parte del club che dei calciatori. Occorrono investimenti ma una società come la nostra, se vuole mantenere un bilancio sano, deve anche fare sacrifici. Quindi qualche cessione importantr è nella logica. Ogni anno ne abbiamo fatte una o due e continueremo a farle, provando a rimpiazzare chi parte con giovani di prospettiva. Così si coniugano risultati economici e sportivi, che devono essere il primo dei nostri obiettivi". Parole di Guido Angelozzi? No parole di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo che volle proprio il direttore tecnico aquilotto con sé in serie A per un triennio. Ma sembra di sentire i concetti che dirigente dello Spezia va ripetendo da quando è arrivato.

Giocatori di proprietà, valorizzazione dei giovani, rapporti con i grandi club serbatoio di talenti, ricerca della plusvalenza. La lezione di Sassuolo è quella che Angelozzi prova a predicare anche in questa landa. Le similitudini gestionali si estendono anche al sistema della sponsorizzazione endogena, ma il volume d'affari è completamente diverso per un club come quello emiliano, da sette anni in serie A e alle prese con il passaggio interno alla famiglia Squinzi ,dopo la scomparsa recente del patron Giorgio, ai figli di questo. Ma chiaramente il modello Sassuolo ispira anche lo Spezia.