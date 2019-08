Angelozzi prova a chiudere per Taugourdeau, poi un attaccante

La Spezia - Un centrocampista e un centravanti. Sul filo di lana il mercato dello Spezia potrebbe dire questo, per completare una rosa che ha già mostrato qualità nei primi impegni stagionali ma che necessita, a livello numerico, di un paio di ingressi in più. Si lavora sul centrocampo, dove l'obiettivo dichiarato è Anthony Taugourdeau, 30enne francese che può giocare sia da regista basso che da mezzala e che rappresenta una certezza per il tecnico Italiano che lo ha avuto con sé la scorsa stagione. I siciliani chiedono soldi per liberarlo, anche se si starebbe lavorando anche su una contropartita tecnica. Non è il tipo di investimento "da Spezia", che preferisce dare cash solo a fronte di profili che possono vedere il proprio valore aumentare nel tempo, difficile per un classe 1989. In questo momento in mezzo - oltre a Mora, Ricci Matteo e Bartolomei che hanno giocato a Cittadella - ci sono Awua, Acampora (infortunato al momento) e Maggiore (fresco di convocazione in under 21). Arriverà poi anche un attaccante. L'indicazione rimane quella di un giovane: Gori della Fiorentina e Bonazzoli della Samp rimangono in lizza. Mercato da seguire fino all'ultimo giorno. Si chiude lunedì sera.