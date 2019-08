Angelozzi presenta i suoi gioielli: "Giovani con grandi potenzialità"

La Spezia - Li ha scelti e li ha portati a Spezia con grande convinzione il direttore generale Guido Angelozzi che questa mattina non si è perso la conferenza stampa di presentazione di Buffonge, Delano e Ferrer, giocatori sui quali l'esperto dirigente ha puntato molto proseguendo nell'ottica di valorizzazione di giovani già pronti a dare un contributo importante al club. “Delano Burgzorg lo abbiamo seguito a lungo – ha rivelato – sulle sue tracce c'era anche qualche squadra di serie A che voleva fare l'operazione con noi ma abbiamo scelto di investire da soli. La retrocessione del De Graafschap ha facilitato le cose ma alla fine è stato lui a volere fortemente lo Spezia dopo che gli abbiamo mostrato la città, le strutture e l'ambiente nel quale avrebbe giocato. Sono convinto che si farà notare perché ha grandi potenzialità, può crescere molto e diventare un giocatore importante, deve solo migliorare sotto il profilo tattico”.



Parole significative anche quelle spese per l'inglese Buffonge, al quale ha riservato anche buffetti amichevoli. “Fino a due anni fa era uno dei talenti più importanti del calcio inglese – ha detto – e prima di arrivare al Manchester ha vestito le maglie di Arsenal e Fulham. Noi lo abbiamo notato seguendo proprio alcuni ragazzi dell'Under23 dello United in un campionato che offre molte occasioni, era svincolato e non ci siamo fatti sfuggire l'opportunità di prenderlo. Lui è un talento puro – ha detto senza mezzi termini Angelozzi – a livello tecnico è un fenomeno ma deve solo capire che il calcio è un gioco di squadra. Può fare grandi cose”.



A segnalare il terzino spagnolo Salva Ferrer è stato invece Braida, altro dirigente che di talenti se ne intende. “Ariedo è un amico – ha ricordato Angelozzi – e mi ha fatto notare questo ragazzo dotato di grande forza, corsa e tecnica. Con De Col in uscita cercavamo un giocatore con queste caratteristiche e non appena si è presentata l'occasione lo abbiamo preso”. L'ex Tarragona è l'ultimo arrivato ma le operazioni dello Spezia, sia in entrata che in uscita non sono ancora finite.