Angelozzi prende Ragusa, lo voleva il Livorno. De Col verso Verona

La Spezia - Bruciata la concorrenza del Livorno per l'attaccante dell'Hellas, Guido Angelozzi lavora no stop per chiudere le ultime trattative prima della fine del calciomercato, prevista per la serata di lunedì. Entro la dead line, il diggì aquilotto dovrebbe chiudere per la cessione al Chievo di Pippo De Col: è sulla formula dell’operazione che si sta cercando l’accordo. Dopo la sconfitta casalinga contro il Venezia e l’esclusione del centrocampista francese Taugourdeau dalla distinta, si era pensato ad un decisivo ritorno di fiamma da parte dello Spezia che voleva portare in Liguria uno dei protagonisti della promozione del Trapani. Ebbene proprio oggi la societá granata ha dichiarato incedibili il centrocampista francese e Nzola attraverso un comunicato: “Il Trapani Calcio ribadisce, a scanso di equivoci, l’assoluta incedibilità dei propri tesserati Anthony Taugourdeau e M’Bala Nzola, i quali, con gli ultimi elementi che potrebbero unirsi al gruppo alla chiusura del calciomercato, sono parte integrante di una rosa più che adeguata, anche al netto di infortuni, di alcune scorrettezze di fine mercato e del necessario rodaggio per i nuovi acquisti; una rosa che certamente direttore sportivo e allenatore sapranno valorizzare al meglio”.