Angelozzi ha già deciso dove spendere un po' del tesoretto

La Spezia - Lo Spezia prepara un colpo dall'estero, con l'idea di andare a scovare un calciatore che possa valorizzarsi nel campionato italiano. Tre i profili sondati, il più vicino è quello del classe 1998 Delano Burgzorg, attaccante olandese dal cognome impronunciabile. Profilo alla Da Cruz, con cui condivide la nazionalità e il procuratore. Quel Giorgio Boateng che lo ha accompagnato alla Spezia qualche settimana fa per visitare il Ferdeghini-Intels e lo stadio Comunale di Follo, a dimostrazione di quanto le strutture facciano la differenza a più livelli se si tenta di giocare tra i "grandi". Il calciatore è allettato dall'idea di sbarcare in Italia, il De Graafschap vuole soddisfazione economica.

E' qui che Angelozzi potrebbe giocarsi un pezzo del tesoretto ricavato dalle imminenti cessioni di Augello e Okereke. Il nuovo acquisto sarebbe l'erede del nigeriano, con la prospettiva di fare come il ragazzo di Abuja: mettersi in mostra, aiutare possibilmente la squadra a raggiungere la serie A e diventare poi uomo mercato. Ma ci sono altri due profili seguiti dal direttore generale aquilotto: uno ancora in Eredivisie e l'altro nella Football League Championship, la seconda divisione inglese.