Angelozzi costruì un Lecce da serie A, ma lo Spezia rimase indigesto

Al Via del Mare l'ultimo precedente finì 2-2 con doppietta di Gorzegno.

La Spezia - Lo Spezia torna al Via del Mare dopo 12 anni e una sola cosa non è cambiata: il Lecce è ancora in lotta per la promozione. Nel 2007 a costruire la squadra, che Papadopulo avrebbe portato in serie A vincendo i play-off, era stato Guido Angelozzi. L'ex della partita di sabato è lui, che aveva azzeccato Abbruscato e Tiribocchi capaci di 32 gol in due. Gli aquilotti invece vivevano il dramma della stagione del fallimento. Eppure contro i giallorossi avevano trovato due pareggi in stagione. In Salento finì 2-2 con doppietta di Gorzegno. In campo Santoni, Bianchi, Zaninelli, Pecorari, Rossi, Do Prado (30’st Fietta), Frara, Biso (48’st Ceccarelli), Saverino, Gorzegno e Guidetti (45’st Ribas).

Score positivo per i bianchi grazie a due vittorie lontane quasi ottant'anni. La prima nel 1929, con due tecnici stranieri in panchina. L'ungherese Ferenc Plemich per i padroni di casa, l'inglese James Broad per gli ospiti. Finì 0-2 con reti di Andrei e Ghidoni nel primo tempo. In campo Strati, Caiti, Farina, Meoni, Santillo I, Debarbieri, Cappelli, Andrei, Papini, Savani e Ghidoni. Nel 2007 invece c'era lo zampino di Varricchio: tre punti fondamentali per coltivare il sogno salvezza. Unica sconfitta alla prima giornata della serie B 30/31 con punteggio di 4-2.