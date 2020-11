Angelozzi battè i pugni per quel rosso che cambiò la partita

La Spezia - A fine partita c'era solo Guido Angelozzi in sala stampa, a battere i pugni per quell'espulsione che aveva cambiato la partita e lo aveva fatto arrabbiare. Il Benevento di Inzaghi uscì dall'angolo in cui lo Spezia di Italiano lo aveva spinto solo con la superiorità numerica e recuperò il gol subito da Gyasi in avvio dilagando nella ripresa. Punteggio finale 3-1 per i padroni di casa, risultato che interruppe la striscia di 13 risultati utili consecutivi degli aquilotti.

Tre le sconfitte bianche al Vigorito in una sfida che ha solo precedenti recentissimi e tutti in serie B. C'è anche una vittoria, quella degli uomini di Marino che nel marzo 2019 vinsero 2-3 un match pieno di gol ed emozioni. Primo tempo sull'1-1, nel secondo si scatenò il gioiello Okereke con una doppietta che chiuse il discorso. Nel finale rete di Armenteros. In campo andarono Lamanna, De Col, Terzi, Ligi, Augello, Bartolomei (32’st Maggiore), M. Ricci (40’st De Francesco), Mora, Vignali, Okereke e Da Cruz (38’st Pierini).