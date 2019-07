Angelozzi a caccia di un difensore, fiducia nel recupero di Galabinov

La Spezia - "Galabinov non ha niente, non c'è necessità di sostituirlo oggi". Non ne vuole neanche sentire parlare di mettersi a cercare un nuovo attaccante Guido Angelozzi. E sul pronto recupero di Galabinov nutre fiducia cieca. Insomma, lo Spezia non va su un nuovo centravanti per il momento. Giocheranno Gudjohnsen e Pinto le prossime amichevoli e probabilmente anche la Coppa Italia. A meno che non sia buttato Delano nella mischia. I prossimi avversari sono di spessore: Ascoli, Fermana e poi Sampdoria per il debutto casalingo.

Prosegue invece la ricerca di un centrale di difesa da affiancare a Terzi, Erlic, Marchizza e Ceccaroni. Si cerca un profilo già rodato in categoria, piacerebbe riavere indietro Elio Capradossi in uscita dalla Roma e già collaudato insieme a Terzi. Ma, all'occorrenza, anche in grado di giocare insieme a Marchizza per un duo giovane tra i più interessanti di tutta la serie B. Senza fretta, si arriva all'inizio del campionato tra un mese ma i colpi potrebbero farsi anche dopo la prima giornata.