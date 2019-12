Angelozzi: "Stiamo cercando l'alternativa a Gudjohnsen"

La Spezia - Capello corto e barba insolitamente lunga per la conferenza stampa che chiude il 2019. Guido Angelozzi, direttore generale dello Spezia, incontra i giornalisti parlando a 360 gradi di ciò che è stato e ciò che sarà: “Vi porto innanzitutto gli auguri del presidente Chisoli e della proprietà. Chiudiamo il girone d’andata a 24 punti, la partita in più non la considero, ne parleremo quando verrà recuperata. Al momento abbiamo 2 punti in meno dello scorso anno, in un campionato a 20 squadre. Sono abbastanza soddisfatto di ciò che abbiamo raccolto e direi che per come siamo partiti non era facile: la squadra ha saputo migliorare. Che 2019 è stato? Siamo partiti cambiando la filosofia dello Spezia, che aveva una rosa anziana e sostanzialmente senza patrimonio tecnico. Per cui sono molto contento. Abbiamo lanciato Okereke e Augello nel calcio che conta, l’anno prima non giocavano nemmeno. Abbiamo creato un patrimonio tecnico e magari in futuro ci saranno altre plusvalenze coi prodotti delle nostre scelte”.



Un cammino partito malissimo ma corretto in corsa, anche se non fu facile blindare Italiano soprattutto dopo il ko interno col Trapani: “C’è stato un momento burrascoso all’inizio dell’anno: le crisi le hanno tutte le squadre e questo si è visto. Levando il Benevento, mi sembra che sia capitato a tutti. L’unica cosa che posso dire è che c’è stato un giudizio troppo affrettato sulla squadra e anche su Angelozzi che improvvisamente non capisce più niente di calcio. E’ il tempo che dice se abbiamo fatto bene o male, ma questa non è una squadra scarsa come molti dicevano. Ci sono giocatori come Mastinu che si è infortunato e gli abbiamo rinnovato il contratto nel momento in cui era fuori. Lo abbiamo fatto a Terzi e Mora, siamo molto contenti perché ci stanno dando soddisfazioni”.



Un giudizio sul campionato più livellato dell’ultimo decennio cadetto: “Ci sono tante squadre importanti che vogliono fare il salto di qualità. La Salernitana è forte e ieri noi l’abbiamo battuta, Empoli e Cremonese stanno facendo fatica. Non è il singolo giocatore a fare la differenza ma la realtà nel suo complesso. E poi c’è il Pordenone, matricola della B, che da par suo ha 34 punti. Tutti a dire che poi molla e invece stanno lì, compatti e senza assilli di classifica. Lo Spezia e’ in una fase di crescita e noi vogliamo tenere i livelli di queste ultime partite”.



Capitolo mercato, inevitabile parlarne oggi: “Si può fare qualcosa, certo, perché migliorare si può sempre ma al tempo stesso anche fare danni. Se riusciamo a tenere questa media ce la possiamo giocare, ripartiamo da qui. Abbiamo giocatori forti che sono stati parecchio fuori: Bidaoui, che è un fuoriclasse in serie B e per il quale stiamo discutendo il rinnovo (ha delle proposte ma vuole rimanere, ammette il dg), ha cominciato a giocare nella partita di Ascoli. Galabinov è fuori da tempo e noi lo stiamo aspettando perché è un patrimonio di questo club: a Cittadella sembrava Van Basten e si è fatto male subito dopo. In ritiro aveva avuto qualche problemino, pensavamo fosse superabile. Ho fatto degli errori e me ne assumo la responsabilità a differenza di qualcun altro. Non sono stato capace di trovare un’alternativa a Gudjohnsen. Stiamo cercando di trovarlo, mi impegnerò al massimo per questo durante il mercato di gennaio. Ma guardate la Cremonese, ha preso Ciofani e Ceravolo che per ora non stanno facendo quello che in passato hanno fatto. L’Empoli ha Mancuso che per me è forte ma ad ora ha segnato tanto quanto Ragusa”.



Più corrucciato rispetto ad altre volte, Angelozzi affronta anche la questione budget, un must di ogni pre-calciomercato: “La proprietà ha dato degli input e io li devo portare avanti. Si sta dentro certi parametri e capisco i tifosi che magari da parte loro non sono interessati a plusvalenze o altro. E’ il mio ruolo parlare con loro, ho accettato le critiche dopo Trapani, mi sono messo a lavorare. E alla lunga mi sembra che si stia avverando quello che avevo detto quest’estate. Cosa dice la proprietà? Quello che mi hanno detto lo sto portando avanti. Mercato in uscita? Se qualcuno che gioca meno chiederà di andare via, lavoreremo per accontentarlo e trovare un sostituto".

La distanza però esiste e nella mente nei tifosi esiste quello smarrimento dettato proprio da quell’assenza ormai pluriennale: “Io penso che lo Spezia stia lavorando bene, ora dobbiamo pensare insieme cosa vogliamo fare da grandi. Qua, a prescindere da Angelozzi, ci sono dei ragazzi giovani ma molto forti: penso a Maggiore, un giocatore strepitoso ma non c’è solo lui. Se riusciamo a costruire uno zoccolo duro, cresceremo ancora. Reinhart? Lo presi come mezzala, Alberti e lo staff della giovanile lo hanno trasformato in play basso e hanno fatto bene. Il Var in B? Chi si attacca agli arbitri è un debole, per me quando sbaglia è come se accadesse all’attaccante sotto porta. Per me quest’anno al di là di quelle due espulsioni, hanno fatto bene”.



Fabio Lugarini