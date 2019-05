Angelozzi: "Se volete la serie A, tenetevi stretta questa proprietà"

La Spezia - Lo Spezia non vive delle sole cifre che raccoglie sul mercato e le plusvalenze servono a sognare il salto di categoria, non ad esistere. Lo certifica Guido Angelozzi, che di presidenti e patron ne ha avuti parecchi nella sua carriera. “La proprietà fa degli interventi, qua c’è una gestione da 12-13 milioni all’anno tra squadra, settore giovanile, dipendenti e strutture da mantenere. Questa società può piacere o non piacere, ma qui non c’è una lira di debito... dovreste esserne orgogliosi".

Lo dice un dg che a gennaio ha rifiutato una certa cifra da investire sul mercato per rinforzare la squadra come l'anno prima era successo con gli acquisti pesanti di Mora e Palladino. "Ogni critica è lecita, ad Angelozzi o a qualsiasi giocatore. Ma vi dico: teniamoci stretta questa società se vogliamo fare un certo tipo di percorso. Io sto portando avanti un modo di lavorare, quest’anno ci sono riuscito. Siamo una delle squadre più importanti del campionato e abbiamo un patrimonio che va di conseguenza. Cercherò di sbagliare il meno possibile l’anno prossimo”.