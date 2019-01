Angelozzi: "Nessun esubero, ma siamo in tanti a centrocampo"

Il direttore generale aquilotto: "Questo gruppo ha conquistato 26 punti e non vogliamo indebolirlo".

La Spezia - "Se lo Spezia vuole prendere due over li può prendere, non abbiamo necessità di liberare un posto. Non abbiamo problemi di lista e neanche economici". Erlic e Da Cruz vanno in lista B nonostante il prestito secco, non matureranno contributi per l'utilizzo di under a favore dello Spezia ma non obbligano a cessioni per fare spazio. Così Guido Angelozzi chiarisce i contorni della rosa aquilotta, che in teoria potrebbe rimanere invariata rispetto a come appare oggi per il resto del torneo. "Nessun esubero, i contratti scadono il 30 giugno quindi se qualcuno mi chiede di andare via ne discutiamo ma non ci sono obblighi né da parte dei calciatori né da parte della società".



Fuori lista il solo Bassi al momento. "A Bassi è stato proposto di andare via e ha rifiutato sapendo che non sarebbe stato messo in lista, nessuno lo ha spinto fuori. Allo stesso modo nessuno però può dirmi che vuole andare via perché non gioca. Noi discutiamo con tutti, ma intanto siamo coperti. Questo gruppo ha conquistato 26 punti e non vogliamo indebolirlo. Stiamo recuperando Galabinov e Erlic, entro sabato si aggrega anche Maggiore. Se c’è qualcuno che a centrocampo, in cui siamo in otto, ha altre necessità ce lo farà sapere".