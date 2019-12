Angelozzi: "I risultati ci riavvicinano alla piazza. Il mercato? Presto"

La Spezia - “Sabato speriamo di dare una soddisfazione ai nostri tifosi. A Pisa abbiamo preso due gol quando la partita era vinta... ieri sera vedevo Cagliari-Sampdoria e me l'ha ricordata. Sono cose che nel calcio succedono, speriamo a noi non succeda più". Commenta così il prossimo impegno il direttore generale tecnico Guido Angelozzi dello Spezia. Il dirigente era impegnato a Firenze per l'incontro con la CAN B che ha voluto chiarire alcuni punti del nuovo regolamento forse non del tutto metabolizzati dai tesserati fino ad oggi. Ma ai microfoni di Radio Sportiva il tema è presto diventato il clima in casa aquilotta. "Da parte della tifoseria c'è un po' di freddezza ma la società si impegna sempre per fare il meglio possibile. A volte ci riusciamo, a volte no. La squadra ha dimostrato di poter competere in questa categoria nell'ultimo periodo, ora cerchiamo con i risultati di avvicinarci ai tifosi. Tutto sommato sono sempre stati vicini, anche nel momento della critica ci hanno sempre sostenuto. Fa parte di alcuni momenti in cui i risultati non vengono. Mercato? Pensiamo al Livorno, poi dopo il 30 di dicembre penseremo ad altre cose".