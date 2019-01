Angelozzi: "Gyasi che sorpresa, Vignali jolly da Serie A"

Il direttore generale: "Sono quelli che mi hanno impressionato di più nel girone di andata".

La Spezia - “Chi mi ha sorpreso di più? Gyasi e Vignali”. Questi i due nomi fatti stamani da Guido Angelozzi nella conferenza stampa di inizio anno alla ripresa dei lavori per lo Spezia. Il dirigente aquilotto, uno dei fuoriclasse del mercato, a precisa domanda non ha avuto dubbi nella scelta di quei calciatori che nel girone d'andata si sono messi in mostra per motivi diversi che lui stesso ha spiegato. “Gyasi va elogiato perché viene dalla Lega Pro, era già stato qui ma senza essere tenuto in considerazione. L'anno scorso al Sassuolo avevo due giovani in prestito al Sud Tirol e ogni volta che ricevevo rapporti su di loro mi arrivavano anche segnalazioni di questo ragazzo anche se essendo un '94 era già troppo “grande” per un investimento per il club. Quando sono arrivato qui in estate ho subito detto al mister “portiamolo in ritiro” e lui è stato bravo a farsi trovare pronto. Secondo me è quello che ha fatto più di tutti adattandosi ad ogni situazione, se troverà anche il gol diventerà un giocatore importante per questa categoria”.



Così invece su Vignali: “Lo conoscevo già e sapevo quanto poteva dare, ammetto che mi sono messo a ridere quando gli è stato allungato il contratto e qualcuno ha detto “è il dazio da pagare per il contratto di Maggiore”. Vuol dire che qualcuno ancora non mi conosce perché io non faccio regali a nessuno. Vignali è un jolly e ha fatto vedere grandi cose, per me può diventare un giocatore di Serie A e spero che ci vada con lo Spezia”.