Andrissi, ritorno di fiamma per Maracchi

Lo Spezia sonda il centrocampista del Trapani, pallino del diesse aquilotto. Su Mora anche Brescia e Cremonese che ha chiesto il prestito di Memushaj.

La Spezia - Riflessi di mercato, sondaggi e tentativi veri e propri. Il diesse aquilotto Gianluca Andrissi si muove con una certa sicurezza fra le pieghe della campagna trasferimenti: le idee in casa Spezia sono chiare sulle necessità e i relativi movimenti. Così, mentre Acampora tramite il suo procuratore sta vagliando le offerte (Ternana su tutte) e Soleri vorrebbe non perdere la categoria, si è parlato di Luca Mora, centrocampista 28enne in uscita dalla Spal: è il profilo concordato con Fabio Gallo, calciatore duttile e di grande temperamento, già protagonista della doppia promozione dei ferraresi. Ha un contratto in scadenza il 31 giugno 2020 e gradirebbe anche una serie B seppur in società all'altezza: Spezia in primis, ma ieri si sono registrati contatti anche con Cremonese e Brescia, tutti club ambiziosi. Così Andrissi ha voluto spostare il mirino, ripescando un suo vecchio pallino: il centrocampista Federico Maracchi, triestino di nascita, di proprietà del Trapani, dove quest'anno in serie C ha messo insieme 2 gol in 19 presenze. Classe 1988, esordiva in B dieci anni fa, ma dal 2008 al 2011 dovette ripartire dal Muggia, in Eccellenza. Una lenta rimonta delle categorie, visti i due anni di serie D con Manzanese (36 presenze, 4 gol) e Tamai (31 presenze, 10 gol), il successivo biennio in Seconda Divisione Lega Pro con le casacche di Treviso (28 presenze, 4 gol) e Venezia (32, 8) con cui conquista la promozione in terza serie. Nel secondo anno al Venezia mette insieme 19 presenze e 3 gol poi il passaggio al Pordenone (retrocesse, 30 presenze e 5 gol) fino al passaggio alla Feralpisalò. Al tempo Andrissi lo avrebbe voluto al Renate ma non c'erano le condizioni affinchè il calciatore giuliano si muovesse. Cinque gol anche nella squadra di Michele Serena poi lo scorso anno a gennaio la chiamata da Trapani con cui affronta la C. Calciatore che può agire da centrocampista centrale o mezzala destra, buona alternativa a Bolzoni. Per Maracchi anche l'offerta del Pordenone, capolista nel girone B della terza serie: