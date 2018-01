Andrissi medita il doppio colpo, Giorgi in prestito?

Confermato l'interesse per De Francesco della Reggina, capitano degli amaranto come Mora lo è della Spal. A questo punto potrebbe essere l'ex Ascoli a liberare un posto tra gli over. Meno dieci alla fine del mercato.

La Spezia - Lo Spezia conferma l'interesse per Alberto De Francesco, 23enne capitano della Reggina. Potrebbe essere il romano l'acquisto a sorpresa di questo mercato gennaio, un centrocampista duttile capace di giocare al centro come sull'esterno destro e che fino a giugno può essere inserito in lista B. Il calciatore classe 1994 è in scadenza con il club calabrese in cui milita per la seconda stagione consecutiva. Un altro elemento figlio della gavetta: giovanili di spessore nella Lazio di Alberto Bollini, poi i dilettanti con l'Ischia e subito la promozione in Lega Pro. Due stagioni all'Aquila e due a Reggio Calabria e adesso il probabile salto in serie B.

La notizia di un approccio per De Francesco è iniziata a girare ieri sui media che seguono la squadra amaranto. E' stato Reggio nel pallone ad annunciare l'interesse dello Spezia che viene confermato dal "Ferdeghini" in queste ore. Il profilo piace per temperamento ma anche per caratteristiche tecniche. De Francesco può giocare sia da mezz'ala che da esterno destro, quindi anche in un 4-4-2 che dopo la partita contro il Palermo il tecnico Gallo ha dichiarato essere uno degli approdi tattici possibili a partita in corso. Sarebbe il secondo acquisto stagionale dalla terza serie dopo quello di Tommaso Augello dal Giana Erminio; lo Spezia conferma di tenere un occhio sulla categoria inferiore per cercare quegli elementi che per un motivo o per l'altro hanno mancato il salto in cadetteria in passato.



L'operazione non è alternativa all'interesse per Luca Mora, 29enne della Spal. Con il club ferrarese l'accordo c'è da tempo, il giocatore però ha fino ad ora preso tempo. Non è tanto l'interesse di altri club cadetti a consigliargli prudenza - quello della Cremonese per esempio - quanto il desiderio di giocarsi fino in fondo le proprie chance di rimanere con gli emiliani in serie A. Anche ieri a Udine il parmigiano è rimasto in panchina; ultima partita da titolare il 5 novembre scorso, poi poco più di un centinaio di minuti di campo in nove giornate. Il messaggio che arriva dalla Spal - il diesse Vagnati era al "Picco" sabato sera per la partita contro il Palermo - pare ormai chiaro. Manca il sì del giocatore, che peraltro ha parenti alle Cinque Terre.

Lo Spezia dovrà in ogni caso trovare un posto in lista A per accogliere quella che per Fabio Gallo è stata da subito la prima scelta. Il possibile contemporaneo arrivo di De Francesco a questo punto farebbe pensare al sacrificio di Luigi Giorgi, magari in prestito semestrale per ritrovare confidenza con il campo dopo la lunga assenza per i ben noti problemi fidici. Il discorso è già stato affrontato con alcuni club di serie C (il Padova per esempio) e chissà che non ci siano sviluppi possibili in direzione Lega Pro. Alla fine del mercato mancano meno di dieci giorni.