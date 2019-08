Andrej Galabinov dopo Gilardino e Catellani, così si vince al Tombolato

La Spezia - Un tiro da tre punti di Andrej Galabinov per confermare che il "Tombolato" non fa più paura. Lo Spezia ci ha vinto quattro volte nelle ultime cinque uscite, tutte in serie B. Vittorie quasi sempre nel segno dei bomber. Prima del bulgaro fu la straordinaria doppietta di Alberto Gilardino ad afferrare i tre punti e, prima ancora, la tripletta di Andrea Catellani a decidere la sfida. Paquale Marino scelse Lamanna, De Col, Ligi, Crivello, Augello, Mora, Ricci, Bartolomei (89' Crimi), Bidaoui, Okereke (74' Da Cruz) e Gyasi (66' Galabinov) nel febbraio scorso. Curiosamente, anche Vincenzo Italiano potrebbe essere costretto a risparmiare il numero 9 inizialmente per poi mandarlo in campo a partita in corso. Prima del 2013 gli aquilotti non avevano mai cavato un ragno dal buco in casa dei granata. Quattro sconfitte di seguito e un solo pareggio, per 0-0.