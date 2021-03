Andrej Galabinov avversario dell'Italia con la nazionale bulgara

La Spezia - C'è anche Andrej Galabinov tra i convocati della nazionale bulgara per gli impegni di fine marzo. Oggi il ct Yasen Petrov, in carica dal 14 gennaio, ha diramato i nomi dei calciatori che giocano all'estero, messi in preallarme rispetto ai colleghi che invece lavorano in patria. Tra questi anche il centravanti aquilotto, che quindi ritrova la nazionale dopo qualche anno. Gli altri sono Kostadinov (Arsenal Tula), Popov (Hatayspor, Bozhikov (Slovan Bratislava), Malinov (Leuven), Antov (Bologna), Vutov (Mezokovesdi) e Hristov (Pro Vercelli). Le tre partite hanno come avversarie Svizzera (25 marzo), Italia (28 marzo) e Irlanda del Nord (31 marzo).