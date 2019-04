Ancora una romana sulla strada della Cestistica: "Tifosi siate con noi"

La Spezia - Vigilia di Pasqua sul parquet per la Crédit Agricole Carispezia, che domani alle 18.30 ospiterà la Gruppo Stanchi Athena Roma al PalaMariotti, nella gara valida per la 28° giornata del girone sud di serie A2 femminile. Dopo aver battuto l’altra squadra capitolina domenica scorsa, le bianconere si apprestano ad affrontare un’altra sfida comunque delicata contro una formazione in lotta per la salvezza e che ha assoluto bisogno di punti. L’Athena viene da una sconfitta casalinga contro Umbertide, col punteggio di 41-63, ed attualmente si trova in 12° posizione in classifica, a pari punti con i cugini dell’Elite, ma davanti per via dello scontro diretto favorevole.



“Purtroppo abbiamo perso un altro pezzo – afferma l’allenatore della CA Carispezia, Marco Corsolini – rispetto alla settimana scorsa, in quanto Olajide si è infortunata durante l’ultima partita giocata dall’Under 18 nella fase interregionale a Treviso. Nonostante questo, siamo comunque contenti di come ci siamo allenati in settimana, anche se non sempre siamo riusciti a fare il classico 5 contro 5 come avremmo voluto. Siamo molto soddisfatti di quanto abbiamo fatto fin qui, anche perché ad inizio stagione era veramente impensabile totalizzare quasi 50 punti in classifica in un campionato difficile e competitivo come questo. L’Athena è una squadra tignosa, agonistica, meno tecnica, e questo è il tipo di avversari che soffriamo di più, considerando le nostre caratteristiche. Dovremo essere bravi a giocare bene senza palla e speriamo nel supporto del pubblico come nelle ultime occasioni, perché così, a ranghi ridotti, ne abbiamo ancor più bisogno di prima”.



La direzione di gara è stata affidata ai signori Matteo Colombo di Cantù (CO) e Riccardo Spinello di Marnate (VA). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina.