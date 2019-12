Ancora tu? Alessandro Micai tocca le 200 presenze in serie B

La Spezia - Doppia cifra tonda in casa granata: 200 nel professionismo per Alessandro Micai, 100 per Cristiano Lombardi. Il portiere ha collezionato finora 153 gettoni in B, 32 in Lega Pro, 10 in coppa Italia e 4 in altri tornei post-season con le maglie di Como, Sudtirol, Bari e Salernitana; esordio assoluto 7 ottobre 2012, Lega Pro, Como-Lecce 2-2. Il secondo somma 35 gettoni in serie A, 34 in B, 25 in Lega Pro, 3 in coppa Italia, 2 in altri tornei post-season con esordio assoluto datato 13 settembre 2014 – serie B – Trapani-Cittadella 2-1. Trapani, Ancona, Lazio, Benevento, Venezia e Salernitana le maglie finora indossate.