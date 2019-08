Ancora il Veneto per Pietro Ceccaroni: giocherà nel Venezia

La Spezia - Un altro prestito in serie B per Pietro Ceccaroni. Il difensore classe 1995 è da ieri un calciatore del Venezia a cui arriva in prestito annuale, con diritto di riscatto e controriscatto a favore dello Spezia. Fabio Lupo, direttore sportivo dei lagunari, opera un blitz e si porta a casa il lericino già in odore di cessione. Lo fa subito dopo la notizia del grave infortunio di Antonio Marino, a sua volta difensore mancino come Ceccaroni, che dovrà essere operato a un ginocchio e potrebbe perdere quasi tutta la prossima stagione. Per Ceccaroni un'altra occasione di crescita.