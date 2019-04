Ancora Piscopo, ancora Mora: il rosso al centrocampista è un déjà vu

Quello di stasera è dir poco discutibile

La Spezia - Fabio Piscopo che estrae il cartellino rosso a Luca Mora. Puntuale come la pioggia, la primavera porta ormai per tradizione un'espulsione al centrocampista pensatore. Ed è sempre il fischietto ponentino il giudice che lo condanna. Fu così un anno fa in Spezia-Ascoli, è così questa sera sul campo del Cosenza. Le polemiche e i dubbi non mancano, oggi come allora. Nel 2018 una mano larga in area finì sul volto di un marcatore, che in quel momento era peraltro piegato nel busto e quindi offriva il viso lì dove doveva esserci un fianco. L'imperiese fu inamovibile: cartellino rosso.



Quello comminato invece al "Marulla" è al limite dell'assurdo. A Mora il pallone rimbalza davanti a pochi centimetri, non può vedere la traiettoria perché di fronte gli salta un avversario e in più viene chiaramente spinto da Capela sulla traiettoria della sfera. Il replay da l'idea che la mezzala tenti in extremis di levare la mano, che invece interrompe il volo del pallone che, bene dirlo, non stava finendo in porta ma sul fondo. Anche in questo caso rosso diretto. Mora salterà la sfida contro il Perugia, che vale una stagione.