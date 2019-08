Ancora Muggiano, terzo Palio junior consecutivo

La Spezia - Si preannuncia combattuta la disfida degli equipaggi junior per l'assegnazione del Palio 2019. I pronostici sono tutti per gli armi del Cadimare, del Muggiano e del Porto Venere, gli unici in grado di vincere nel corso della preseason.



Il mare si sta calmando e tutto è pronto per lo sparo dello starter.

La partenza dei biancorossi del Porto Venere è perentoria e nei primi 250 metri i giovani dell'armo numero 1 sembrano poter mettere tutti alle spalle, ma al giro di boa Muggiano e Cadimare sono a un'incollatura.

Vasca di ritorno allo spasmo per Muggiano e Cadimare che si giocano la vittoria all'ultimo metro. Sul traguardo è il cavalluccio di mare a spuntarla sul pegaso cadamoto, ma per i quattro ragazzi dell'armo bianconero, alla prima stagione in acqua, arrivano solo applausi.

Poche corsie più in là è il momento della festa, ancor più sentita perché quello di oggi è il terzo trionfo consecutivo degli junior della Ringressi alla Morin.



I vincitori

Giulio Acerbi, Mattia Carassale, Riccardo Germani, Emanuele Pelosi

Timoniere: Alessandro Rufolo

Allenatore: Simone Giacomazzi



I tempi

Muggiano 5' 32'' 47

Cadimare 5' 37'' 45

Porto Venere 5' 39'' 69

Le Grazie 5' 39'' 91

Marola 5' 44'' 46

Fossamastra 5' 47'' 17

Canaletto 5' 48'' 50

San Terenzo 5' 51'' 48

Crdd 5' 54'' 47

Fezzano 5' 55'' 00

Lerici 5' 55'' 42

Tellaro 6' 01'' 39