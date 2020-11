La Spezia - Valerio Marini ritrova lo Spezia dopo aver diretto la partita di Parma di un mese fa. Il 38enne romano condurrà per la dodicesima volta gli aquilotti in occasione della trasferta di Cagliari di domenica. Spezia che con lui ha vinto tre volte in trasferta: a Salerno, Crotone e Cittadella. Gli assistenti saranno Niccolò Pagliardini di Arezzo e Antonio Vono di Soverato. Quarto ufficiale Lorenzo Maggioni di Lecco. Al VAR Piero Giacomelli, mentre Avar sarà Alessandro Costanzo.