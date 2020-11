La Spezia - Edi Reja stima il calciatore dello Spezia Ardian Ismajli. In tre impegni ravvicinati con la nazionale albanese, il tecnico italiano lo ha tenuto in campo per 270 minuti al centro della difesa donandogli un minutaggio che farà comodo anche allo Spezia. Fermato dal Covid e poi dalla burocrazie, l'ex Hajduk tornerà alla Spezia domani e sarà convocato nella partita contro l'Atalanta. Per quanto riguarda l'under 21 azzurra, 45 minuti in campo per Marchizza nella vittoria contro la Svezia.