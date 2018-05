Anche lo Spezia in fila per Michele Di Gregorio

Portiere rivelazione in serie C con il Renate, adocchiato da una mezza dozzina di squadre in serie B. Aquilotti alla caccia di un lista B con Di Gennaro ai saluti e Manfredini secondo d'esperienza.

La Spezia - Raffaele Di Gennaro tornerà all'Inter per fine prestito, per il terzo anno consecutivo perdente posto a metà stagione. Destino sfortunato quello del portiere 24enne, che tra Latina, Ternana e Spezia si è trovato ad arrivare da titolare e a finire poi, complice qualche infortunio, a terminare la stagione in panchina. Non sarà il portiere dello Spezia 2018/19, anche perché i numeri uno in rosa non mancano agli aquilotti.

C'è Thomas Saloni, 22enne che in stagione ha esordito in serie B ma poi è finito a giocare poco con la Virtus Villafranca che in questo momento disputa i play-off per la cadetteria. C'è Davide Bassi, 33 anni, che doveva essere la chioccia di Di Gennaro ma poi si è trovato a essere titolare e infine a patire a sua volta un infortunio; per lo spezzino contratto fino al 2019 con opzione. C'è infine Nicolò Manfredini, fresco trentenne, con un contratto appena rinnovato e il ruolo futuro di numero 12. Ruolo che d'altra parte avrebbe dovuto avere anche in stagione, salvo guadagnarsi sul campo fiducia e presenze.



A guardia della porta dello Spezia ci dovrebbe essere un lista B per la prossima stagione, e il primo nome è quello di Michele Di Gregorio. Classe 1997, per molti è stato il miglior portiere del girone B della serie C in questa stagione con la maglia del Renate. Pescato dalla primavera dell'Inter, ha avuto un approccio assolutamente naturale con il professionismo.

Venerdì scorso ha chiuso la stagione uscendo al primo turno dei play-off contro il Bassano: 0-2 con lo spezzino Proia protagonista del primo assist per Diop. Di Gregorio manda agli archivi il suo primo anno con 33 presenze e 30 gol subiti in campionato, di cui 14 partite con la porta inviolata. Piace a una mezza dozzina di squadre in serie B: Pescara, Novara, Perugia, Bari e anche lo Spezia. Gli aquilotti dovranno parlare di Francesco Forte e forse anche di qualche giovane (Mulattieri e Corbo) con l'Inter, e allora ci sarà spazio anche per affrontare il discorso Di Gregorio.